" البيئة " تنهي استعدادها لاستقبال المواشي لموسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، استعداداتها لاستقبال المواشي الحية لموسم حج هذا العام، حيث استقبل محجر ميناء جدة الإسلامي التابع لوزارة الخميس الماضي أولى إرساليات المواشي الحية لموسم الحج ” الهدي والاضاحي ” بوصول باخرتين تحمل ١٨ ألف رأس من المواشي الحية.

وقال وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، إن الوزارة استكملت استعداداتها من خلال المحاجر لاستقبال الحيوانات الحية الخاصة لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والاضاحي والإرساليات الخاصة للسوق المحلي خلال موسم الحج.

وأوضح ” البطشان ” ، ان الوزارة وضعت خطة تشغيلية وخطة طوارئ لاستقبال الإرساليات على مدار ٢٤ ساعة يومياً من خلال تكليف 47 موظفاً للعمل وقت الحج في ميناء جدة، يقومون بالتسجيل والكشف والتحليل، إذ أن من المتوقع وصول حوالي ٢.٥ مليون رأس للهدى والاضاحي ضمن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والاضاحي ولتأمين احتياجات السوق المحلي.

يُشار إلى أن محجر ميناء جدة الإسلامي استقبل منذ بداية العام الهجري الحالي حتى الآن ما يقارب 5 ملايين رأس من المواشي الحية، حيث يعد ميناء جدة الإسلامي أكبر ميناء لاستيراد المواشي الحية عالمياً.