طبيب سعودي يتولى منصب رئيس الاستشاريين بمستشفى " آخن " الألمانية - صحيفة صدى الالكترونية

طبيب سعودي يتولى منصب رئيس الاستشاريين بمستشفى ” آخن ” الألمانية
أعلن الطبيب السعودي الدكتور زياد الحربي عن ترقيته إلى منصب رئيس الأطباء الاستشاريين بقسم الجراحة بمستشفى ” آخن ” في ألمانيا.
وقال الحربي عبر صفحته الرسمية على موقع ” تويتر ” ، إنه سيكمل مسيرته في ألمانيا بمنصب رئيس الاستشاريين بقسم جراحة التجميل والترميم وجراحة اليد والحروق بمستشفى ” آخن ” الجامعي.
وأهدى الحربي إنجازه إلى الوطن، مؤكدا أنه يتشرف بالعمل بالمملكة عند عودته، التي ستكون في مارس ٢٠١٨.
وأوضح أن ما وصل إليه في ألمانيا سيشكل دافعا له لتقديم المزيد لوطنه.
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