طبيب سعودي يتولى منصب رئيس الاستشاريين بمستشفى " آخن " الألمانية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلن الطبيب السعودي الدكتور زياد الحربي عن ترقيته إلى منصب رئيس الأطباء الاستشاريين بقسم الجراحة بمستشفى ” آخن ” في ألمانيا.

وقال الحربي عبر صفحته الرسمية على موقع ” تويتر ” ، إنه سيكمل مسيرته في ألمانيا بمنصب ‏رئيس الاستشاريين بقسم جراحة التجميل والترميم وجراحة اليد والحروق بمستشفى ” آخن ” الجامعي.

وأهدى الحربي إنجازه إلى الوطن، مؤكدا أنه يتشرف بالعمل بالمملكة عند عودته، التي ستكون في مارس ٢٠١٨.

وأوضح أن ما وصل إليه في ألمانيا سيشكل دافعا له لتقديم المزيد لوطنه.