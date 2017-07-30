خامنئي يسير على خطى قطر ويطالب بتسييس الحج لنشر مواقف إيران - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

رغم تاريخ المملكة الواضح فيما يتعلق بتسهيل قدوم أي زائر لبيت الله الحرام، وترحيبها بأي مسلم من أي مكان في العالم يسعى لأداء الحج؛ دعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، بشكلٍ واضح وعلني إلى ” تسييس الحج ” ، واستغلال موسم هذا العام لإبداء المواقف السياسية الإيرانية بشأن الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة، وقضية فلسطين.

وقال ” خامنئي ” ، خلال استقباله عددًا من المسؤولين الإيرانيين المعنيين بشؤون الحج، اليوم الأحد: ” أين تجد الأمة الإسلامية فرصة أفضل من الحج يمكنها من خلالها إبداء احتجاجها بشأن انتهاك المسجد الأقصى؟، وما هو أفضل مكان لإبداء الموقف بشأن التواجد الأمريكي المثير للشر في المنطقة؟ ” .

خامنئي دعا أيضًا إلى تنفيذ وصية “الخميني ” ، مرشد الثورة الأول، والتي تنص على أنه ” لا معنى للحج من دون البراءة ” ، والمقصود من ذلك إجراء الحجاج الإيرانيين مراسم ” البراءة من المشركين ” ، والتي أعلن عنها الخميني منذ استلامه السلطة عام 1979 كشعيرة من شعائر الحج، والتي يعتبرها فقهاء شيعة مجرد ” بدعة خمينية ” .