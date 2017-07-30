بالصور.. حملة تبرع " دماؤنا صدقة " لصالح مستشفى الملك فيصل - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

نظمت مبادرة ” دماؤنا صدقة ” التطوعية بالتعاون مع هيئة المهندسين، حملة للتبرع بالدم تحت شعار ” دماؤنا صدقة ” ، لصالح مستشفى الملك فيصل التخصصي، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 70 متبرعًا من منسوبي الهيئة، وعدد من المواطنين والمقيمين.

من جانبه؛ أوضح الأمين العام المكلف للهيئة، المهندس سليمان بن إبراهيم العمود، أن الحملة تهدف إلى توعية منسوبي الهيئة بأهمية التبرع بالدم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية الفعالة، مشيدًا بدور القائمين عليها، سائلاً الله لهم الأجر والمثوبة.

وأشار الرئيس التنفيذي لمبادرة ” دماؤنا صدقة ” التطوعية، عبد الله الموسى، إلى رغبة المبادرة في المشاركة المستمرة مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، بهدف زيادة الوعي لدى المجتمع، وتسهيل عملية التبرع بالدم، مشددًا على ضرورة دعم كل الجهات لمثل هذه الحملات.

وقدمت المبادرة في نهاية الحملة درعين تذكاريين للهيئة، تسلمها بالنيابة الأمين العام المكلف المهندس سليمان بن إبراهيم العمود، ولمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لدورها في توفير الطاقم والمعدات الطبية تسلمها كبير المساعديين الفنيين أسامة بكر محمد، كما قدم أمين عام الهيئة هدايا قيمة لجميع المشاركين لدورهم في إنجاح الحملة.

جدير بالذكر أن ” دماؤنا صدقة ” مبادرة تطوعية نشأت عام 2013، وتهدف إلى التنسيق ما بين المتبرعين بالدم والمرضى المحتاجين، ونشر ثقافة التبرع بالدم، وتبيان مالها من عظيم الأجر والثواب.