" الصحة " تنشر نصائح تجنب دوار السفر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجهت وزارة الصحة نصائح عن تجنب دوار السفر، في إطار حملتها التوعوية ” سافر بصحة ” ، مؤكّدة ضرورة استشارة الطبيب إذا استمرت أعراض دوار السفر بعد التوقف عن السفر.

وأشارت الوزارة في ” إنفوجرافيك ” نشرته على حسابها بموقع ” تويتر ” إلى أن الأطفال والحوامل هم الأكثر عرضة لذلك، إذ يحدث عند اختلاف ما تراه العين عن الحركة التي تشعر بها الأذن الداخلية، ويكون مرتبطًا بوسائل المواصلات المختلفة.

وأوضحت أن من أعراض دوار السفر: غثيان، وقيء، ودوخة، وشحوبة في الجلد، وتشمل طرق الوقاية استخدام مسندة لتثبيت الرأس، وتثبيت العين على الأفق الثابتة، كذلك فتح النوافذ للحصول على إمدادات من الهواء والاسترخاء مع التركيز على التنفس، إضافة إلى تجنب تناول وجبات كبيرة قبل الرحلة مع أهمية الإكثار من شرب الماء.