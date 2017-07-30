" الحكومة الإلكترونية " تسلم 104 آلاف جواز سفر عبر البريد - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

سلمت مؤسسة البريد بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات، 57802 جواز سعودي خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 42180 جوازًا جديدًا، و15622 تجديد جواز، بنسبة نمو بلغت 52% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2016م.

من جانبه؛ قال المهندس سامي بن فريج العويضي، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات البريدية، إن إجمالي عدد الجوازات السعودية التي سلمت بواسطة البريد منذ بدء الخدمة في مايو 2014 وحتى نهاية شهر يونيو الماضي بلغت 104234 جواز، منها 80589 إصدار جديد، و23648 تجديد.

وقال ” العويضي ” إن تسليم الوثائق الحكومية عبر البريد يأتي تنفيذًا لاتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة الداخلية ومؤسسة البريد، لتقديم خدمة إيصال الوثائق الصادرة عن المديرية العامة للجوازات ” خدمة أبشر ” ؛ ومنها وثائق السفر، وإيصالها عبر البريد إلى عنوان مقر المستفيد، تطبيقًا لمفهوم الحكومة الإلكترونية، والتيسير على المواطنين والمقيمين إنجاز تعاملاتهم الحكومية إلكترونيًا، واستلام الوثائق الخاصة بتلك الخدمات في محل الإقامة عبر خدمات البريد، ما يوفر على المواطنين الوقت والجهد والمال.

وأشار ” العويضي ” إلى أنه يُشترط للحصول على خدمة إيصال جوازات السفر عبر البريد السعودي: أن يسجل العميل في العنوان الوطني إن لم يسبق له التسجيل، وهي إحدى الخدمات المجانية المقدمة من مؤسسة البريد.