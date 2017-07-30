برنامج " وضوح " يؤهل الكوادر الصحية والإدارية بمستشفيات الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

برنامج ” وضوح ” يؤهل الكوادر الصحية والإدارية بمستشفيات الرياض
عقدت الصحة بمنطقة الرياض دورة تدريبية بعنوان ” أدوات وآليات تحسين الأداء ” ، ضمن برنامج ” وضوح ” الذي يهدف إلى التطوير الحيوي المستمر لفعالية كفاءة أداء الأقسام الطبية.
ويستهدف البرنامج التدريبي المديرين الطبيين، ومديري التمريض، ومسئولي الجودة، ومدخلي ومدققي البيانات في المستشفيات، بواقع يومين تدريب لكل 6 مستشفيات، والتدريب المباشر على كيفية استخدام البرنامج وإدخال البيانات وتسليم المستخدم الشخصي لكل مستشفى.
وتأتي استعدادات صحة الرياض لتنفيذ برنامج ” وضوح ” بداية العام الهجري 1439 في جميع مستشفيات المنطقة، وسط تطلعات القيادات الصحية بنجاح البرنامج وتحقيق النتائج المرجوّه منه.
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