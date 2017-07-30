الجيش المصري يدمر أوكار المسلحين بسيناء - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

استمرارا للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية الجماعات الإرهابية في مدن العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء للقضاء على البؤر المسلحة .

من جانبه أوضح المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان اليوم، أن القوات تمكنت من اكتشاف وتدمير عدد من الأوكار التي تستخدمها العناصر المسلحة في الاختباء وعثر بداخلها على كمية من الأسلحة والذخائر ومعدات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وكمية من الأجهزة الإلكترونية وكاميرات التصوير وأجهزة اتصال وعدد من الكتب والوثائق، وأفاد أنه تم كذلك العثور على كمية من الملابس العسكرية التي تستخدمها العناصر المسلحة .