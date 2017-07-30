بالفيديو.. الجبير: طلب قطر تدويل الحج إعلان حرب ضد المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعتبر وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الأحد، أن ” طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب ضد المملكة ” .

وأضاف الجبير، خلال لقائه مع فضائية ” العربية ” ، اليوم، على هامش الاجتماع الرباعي في المنامة: ” نحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل المشاعر المقدسة ” .

وكانت المملكة قد رفضت، ” محاولة قطر تسييس وصول الحجاج القطريين إلى المملكة ” .