بالفيديو.. الجبير: طلب قطر تدويل الحج إعلان حرب ضد المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الجبير: طلب قطر تدويل الحج إعلان حرب ضد المملكة
أعتبر وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الأحد، أن ” طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب ضد المملكة ” .
وأضاف الجبير، خلال لقائه مع فضائية ” العربية ” ، اليوم، على هامش الاجتماع الرباعي في المنامة: ” نحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل المشاعر المقدسة ” .
وكانت المملكة قد رفضت، ” محاولة قطر تسييس وصول الحجاج القطريين إلى المملكة ” .
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1774 ] نشر منذ 2 ساعتين
هزلت حتى سامها المفلس , مابقي علينا الا انت فصيح الزمان القطري
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم إنة علان حرب على بلاد الحرمين
ومازال قطر دقت طبولها فنحن والله جاهزون لها
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله رب العالمين الحمد لله وهو الحمد اهل والشكرلله وهو الشكر اهل له الثناء السرمدي الذي لا يحول ولا يزول يعجز البيان ويكل اللسان عن تعداد فضائل الله علي ومن جمله فضاءله ومحاسنه ما أراه وترونه يجري على الصعيدين العربي والدولي مما ينذر ويحذر من الآتي القادم من تغيرات جذرية قد لا تخطر على عقولكم الصغيره قاله وكتبه يوسف المطيري من حفر الباطن