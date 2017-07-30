مقتدى الصدر يصل مطار جدة وثامر السبهان يستقبله - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وصل رجل الدين العراقي، مقتدى الصدر، مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بعد ظهر الأحد، في زيارة هي الأولى لـ ” الصدر ” منذ 11 عامًا.

وكان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان؛ في استقبال ” الصدر ” والوفد المرافق له، والذي يضم رجال دين، وأعضاء بالتيار الصدري العراقي.

وأشار بيان صادر عن المكتب الخاص لـ ” الصدر ” ، إلى أن رجل الدين توجّه إلى السعودية بناء على دعوة رسمية من المملكة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر بالتيار الصدري، إن زيارة ” الصدر ” إلى السعودية تأتي تأكيدًا منه على أهمية إعادة العلاقات بين السعودية والعراق، ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة عدد من قادة المملكة.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن ” الصدر ” من رجال الدين الشيعة القلائل في العراق الذين يطالبون بضرورة إقامة علاقات متوازنة مع كل دول الجوار.

وأشار إلى أن الاتجاه العامّ للصدر يتمحور حول السعي لإزالة الفكرة المأخوذة عن العراق بأنه بلد يدور في فلك إيران. بل إن ” الصدر ” يخالف التوجه الإيراني في عديد من قضايا المنطقة ولا سيما الوضع في سوريا.

وتابع المصدر: ” إيران تسعى لتقوية شوكة الحشد الشعبي على حساب القوات التابعة للحكومة، لكن الصدر يرفض هذا التوجه، وطالب مرارًا بحلّ الحشد ودمجه بالقوات الرسمية عند انتهاء الحرب ضد داعش ” .