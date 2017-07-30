بالفيديو.. إعلامى شهير يكشف أسباب عدم زواجه - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تحدث الإعلامى المصرى شريف مدكور، عن أسباب عدم زواجه حتى الآن، قائلاً: ” لم أجد بنت الحلال ” ، وقال شريف: ” أنا بتعرض لشائعات سخيفة وسافلة، بس عمرى ما هرد عليها ” .

وأضاف شريف مدكور: ” لو اتجوزت مش هقول، وحتى لو بقى عندى عيال برضو، أنا أصلاً ممكن أكون متجوز ومش قايل.. عندى 44 سنة، وماتجوزتش لأنى مش سهل حد يعيش معايا فى بيت واحد، أنا شخصية صعبة وبعترف بده ” .