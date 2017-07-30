 بالفيديو.. إعلامى شهير يكشف أسباب عدم زواجه - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 30

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. إعلامى شهير يكشف أسباب عدم زواجه

بالفيديو.. إعلامى شهير يكشف أسباب عدم زواجه

بالفيديو.. إعلامى شهير يكشف أسباب عدم زواجه
القاهرة(صدى):

تحدث الإعلامى المصرى شريف مدكور، عن أسباب عدم زواجه حتى الآن، قائلاً: ” لم أجد بنت الحلال ” ، وقال شريف: ” أنا بتعرض لشائعات سخيفة وسافلة، بس عمرى ما هرد عليها ” .

وأضاف شريف مدكور: ” لو اتجوزت مش هقول، وحتى لو بقى عندى عيال برضو، أنا أصلاً ممكن أكون متجوز ومش قايل.. عندى 44 سنة، وماتجوزتش لأنى مش سهل حد يعيش معايا فى بيت واحد، أنا شخصية صعبة وبعترف بده ” .

لعبة كلمة ونص واكتر اسئلة محرجة وشيرين لما قالتله انت كرتونة ب…

لعبة كلمة ونص واكتر اسئلة محرجة وشيرين لما قالتله انت كرتونة بيض D:

Posted by ‎3×1 – تلاتة في واحد‎ on Saturday, July 29, 2017


الوسوم:, ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8817 ] نشر منذ 16 دقيقة

الحقك 🙊🤔

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *