بالفيديو.. إعلامى شهير يكشف أسباب عدم زواجه - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إعلامى شهير يكشف أسباب عدم زواجه
تحدث الإعلامى المصرى شريف مدكور، عن أسباب عدم زواجه حتى الآن، قائلاً: ” لم أجد بنت الحلال ” ، وقال شريف: ” أنا بتعرض لشائعات سخيفة وسافلة، بس عمرى ما هرد عليها ” .
وأضاف شريف مدكور: ” لو اتجوزت مش هقول، وحتى لو بقى عندى عيال برضو، أنا أصلاً ممكن أكون متجوز ومش قايل.. عندى 44 سنة، وماتجوزتش لأنى مش سهل حد يعيش معايا فى بيت واحد، أنا شخصية صعبة وبعترف بده ” .
لعبة كلمة ونص واكتر اسئلة محرجة وشيرين لما قالتله انت كرتونة ب…
لعبة كلمة ونص واكتر اسئلة محرجة وشيرين لما قالتله انت كرتونة بيض D:
Posted by 3×1 – تلاتة في واحد on Saturday, July 29, 2017
[email protected]@قآآآآهرهم……….[ عدد التعليقات: 18021 ] نشر منذ 2 ساعتين
…… لاصار مبوش
بلشه🤗
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8817 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂
[email protected]@قآآآآهرهم……….[ عدد التعليقات: 18021 ] نشر منذ 51 دقيقة
تضحكين علي ياأسوم هااه
هيا خليني أشوفك تلحقيني
يويلك😡
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8817 ] نشر منذ 16 دقيقة
الحقك 🙊🤔
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18021 ] نشر منذ 4 دقائق
😂😂😂😂😂😂😂
حذفوا بعض الكلام🤗🤗🤗