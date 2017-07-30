تعرف على أسماء 23 لاعبا ضمهم الاتحاد لبطولة تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

من المقرر أن يغادر فريق الاتحاد اليوم الأحد برئاسة رئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي إلى تبوك، تحضيرًا للمشاركة في دورة تبوك الدولية الثانية والتي سيستهلها الفريق بمواجهة الإسماعيلي المصري عند التاسعة من مساء غدٍ الاثنين.

وضم المدرب سييرا 23 لاعبًا للمشاركة في البطولة وهم: عساف القرني، فواز القرني، أمين بخاري، النخلي، عبدالرحمن الريو، خريص، ياسين حمزة، عون البيشي، عدنان فلاتة، المزيعل، باجندوح، خالد السميري، عمار النجار، فيلانويفا، كهربا، الأنصاري، العكايشي، فهد المولد، ربيع سفياني، عبدالعزيز العرياني، طارق عبداالله، إبراهيم زاهر ومعن الحذيفي، بينما سيغيب اللاعب محمد قاسم بسبب الإصابة، بجانب أحمد عسيري وعمار الدحيم اللذين يواصلان برنامجهما التأهيلي في دبي.

وكان الفريق الاتحادي قد واصل تدريباته أمس في إطار استعداداته للموسم الرياضي الجديد، واشتمل المران على التدريبات اللياقية والفنية ومن ثم مناورة كروية في منتصف الملعب.

من جهة أخرى ألزمت غرفة فض المنازعات حارس المرمى فواز القرني بدفع مليون ريال لوكيل أعماله، خلال 10 أيام، أو سيتم تحويل القضية للجنة الانضباط. من جانبه تعاقدت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع جهاز طبي جديد للفريق الأول لكرة القدم مكون من الطبيب فواز عايشي، وأخصائي تأهيل اللاعبين محمد بلقاسم.

وعلى صعيد متصل احتفى أعضاء الفريق بحضور الحائلي ونائبه أحمد كعكي بطبيب الفريق الروماني أفيدو دراغوس الذي ودع اللاعبين بعد انتهاء عقده مع النادي.

فيما قررت الإدارة إسناد مهمة الإشراف على فرق الفئات السنية لكرة القدم بالنادي لمشاري خان، وتمنى له المجلس التوفيق في تحقيق النتائج المرجوة التي تتطلع إليها كافة الجماهير الاتحادية.