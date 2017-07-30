الاتحاد يسعى لإنهاء أزمة ديونه - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

يعقد رئيس نادي الاتحاد انمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي جلسات لإنهاء مسألة الديون، المتراكمة على النادي من أجل أن يتمكن النادي من الحصول على الرخصة الآسيوية خلال فترة التسجيل الحالية.

ففي الوقت الذي يقوم الرئيس الاتحادي برحلات مكوكية خارجية لإقفال القضايا الخارجية تدور محليا رحى مفاوضات مطولة مع عدد من اللاعبين السابقين في صفوف الفريق للموافقة على إعادة جدولة مستحقاتهم بعد الحصول على جزء من مستحاقتهم المالية، التي صدر في معظمها احكام نهائية من غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ومن أبرز هؤلاء اللاعبين المعتزلين حمد المنتشري واسامة المولد والمنتقل لصفوف الفيصلي محمد ابو سبعان بالإضافة لمستحقات نادي هجر، الذي يملك ضد نادي الاتحاد حكما بمبلغ 14 مليون ريال وهناك محاولات للتوصل لحل تقسيط المبلغ بما يتيح للإدارة توفير سيولة مالية لسداد باقي المستحقات.