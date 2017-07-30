الشمراني يوصل غيابه عن التدريبات الانفرادية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

مازال المهاجم ناصر الشمراني يواصل تغيبه عن التدريبات الانفرادية في نادي الهلال، وذلك احتجاجاً على قرارت الادارة في رفض التنازل عنه الى نادي الشباب بتقسيط المبلغ على دفعتين في ظل استبعاد دياز له من المعسكر وعن تشكيلة الموسم القادم، ومن المتوقع أن تفرض الإدارة الهلالية عقوبات على اللاعب ناصر الشمراني بالخصم من مرتب اللاعب، لغيابه المتواصل عن التدريبات الانفرادية المفروضة عليه.

وفي المقابل يواظب زميله المستبعد من التشكيلة والمعسكر عبدالعزيز الدوسري على التدريبات الانفرادية بعد ان فرضها مدرب اللياقة عليه ببرامج لياقية على فترتين، وتعامل الدوسري مع القرار باحترافية، خصوصاً وأن قضيته في غرفة فض المنازعات ضد ناديه بسبب حقوقه المتأخرة تعتبر الاعلى بين القضايا.

من جانب آخر تكفل عضو شرف في نادي الهلال (لم يَذكُر اسمه) في حل القضايا العالقة في غرفة فض المنازعات، حيث سيتم تسوية الامور المتعلقة بالنادي خلال الايام المقبلة.