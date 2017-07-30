المهدي: هوساوي لاعب محترف و يعرف ما له وما عليه - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

استغرب نواف المهدي وكيل أعمال الدولي عمر هوساوي لاعب فريق النصر لكرة القدم، الهجوم غير المبرر على موكله بسبب الأخطاء التي سقط فيها خلال مباراة الأصفر مع الفتح الرباطي المغربي 4/0، ضمن الدور الأول للبطولة العربية للأندية، وقال ” الكل يعلم أن المنافسة ودية تدخل ضمن التحضيرات للموسم المقبل، كما أنها لا تستحق سيل الانتقادات التي انهالت عليه وزملائه بدليل أن ريال مدريد بطل أوروبا والدوري الإسباني في الموسم الماضي خسر من مانشستر سيتي الإنجليزي برباعية لكنها في مرحلة الإعداد “.

وأضاف ” هذا ليس تبريرا لكن الغاية من مثل هذه المباريات معالجة الأخطاء قبل انطلاق الموسم، اللاعبون الدوليون انضموا أخيرا ويجب الانتظار حتى تكتمل جاهزيتهم خصوصاً أننا نعرف إمكانات هوساوي الذي يعتبر من أفضل المدافعين في السعودية “.

وأكمل ” لا أحتاج الحديث مع لاعب كبير يعرف إمكاناته عن الأخطاء التي حدثت كونها أمرا طبيعيا، من المهم ألا نمنح المنافسين فرصة للتشكيك لاقتناص الأخطاء وتضخيمها، ما زلت أذكر عندما أخطأ عمر قبل أربعة مواسم أمام الهلال، ونجح بعدها في النهوض والعودة لمستويات أقوى جعلته يتربع على صدارة المدافعين السعوديين، ليحظى بتجديد عقده مع نادي النصر بما يوازي أفضل اللاعبين محليا “.

وعن ربط البعض الأخطاء بعدم رغبته في الاستمرار مع النصر، قال ” هذه الفرضية ليست منطقية، للأسف البعض من الجماهير يتداولها بمحمل الجد رغم أن هوساوي لاعب محترف، يعرف ما له وما عليه من حقوق ” ، موضحاً أن الكل يعلم أن عقده سينتهي مع النصر في نهاية العام المقبل، وقال ” لم يتحدثوا معه عن التجديد بشكل رسمي لكن هناك مخاطبات شفاهية من قبل الإدارة التي أبدت رغبتها في استمراره، بعد أن كانت مشغولة في التحضير للموسم الجديد، وسننتظر ما يقدمه اللاعب في البطولات المقبلة وبعدها لكل حادث حديث “.