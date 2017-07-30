بالصور.. 10 آلاف " صقار " يملكون 16 ألف " صقر " في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

بعد قرار المملكة الصادر بجوازات سفر الصقور، سهلت بذلك القرار عملية التنقل والسفر بها بين عدد من بلدان العالم، حيث تم منذ إصدار أول جواز لصقر في العام 2010 وحتى العام الحالي إصدار أكثر من 4940 جوازاً.

من جانبه أوضح الصقار بدر البريدي أنه يوجد بالمملكة ما يزيد على 16 ألف صقر يملكها أكثر من 10 آلاف صقّار، مبيناً أن جوازات الصقور تصدر من الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وهي صالحة في الغالب لمدة ثلاث سنوات، ويحتوي الجواز على رقم متسلسل واسم المالك وبيانات الصقر مثل نوعه وصورته.

وفي هذا الصدد استعرض الصقّار ماجد الدوسري الخطوات اللازمة لاصدار جواز الصقر، حيث تبدأ بفحص الصقر في مركز الأمير فهد بن سلطان للصقور، ومن ثم تقديم طلب إلكترونياً لهيئة الحياة الفطرية، مرفقاً معه هوية المتقدم وجواز سفره، وصورة من ترخيص استيراد الصقر، وشهادة الملكية، والشهادة الصحية، وصورة الصقر، مضيفا أن استخراج الجواز بعد استيفاء كافة الشروط لا يستغرق أكثر من أسبوع واحد، وبعدها يتم زرع شريحة المعلومات الإلكترونية في جسم الطائر، والتي يتم من خلالها التعرف عليه في نقاط الجوازات وتحديث بياناته الطبية الدورية.

يشار إلى أنه تم خلال العام الماضي بيع 1114 صقراً في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 90 مليون ريال، وهي من أنواع السنقر، والجير الوحش، والحر، والشاهين ” البحري والجبلي ” ، والوكري، فيما شهد عام 2014 بيع صقر ” الحر ” بمبلغ 761 ألف دولار أمريكي.

وكان الأمين العام لهيئة لحياة الفطرية السابق الأمير بندر بن سعود قد أطلق في أكتوبر 2010 مشروع جوازات الصقور، وقاعدة البيانات الخاصة بالمشروع، وقام بإصدار أول جواز لصقر في المملكة.