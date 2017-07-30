تركيا ترفع تأشيرة الدخول مع الكويت - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

قررت رئاسة الوزراء التركية، اليوم الأحد، بدء سريان القرار برفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الكويتيين، بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وبهذا القرار يحق لمواطني دولة الكويت، قضاء 90 يومًا في أراضي الجمهورية التركية.

تجدر الإشارة أنّ تركيا تعد وجهة للسياحة والتسوق في المنطقة، حيث تشير الأرقام التي كشفت عنها شركة “غلوبال بلو” ،(شركة متخصصة بإعادة القيمة المضافة للمتسوقين الأجانب في تركيا)، أنّ الكويتيين جاؤوا في المركز الثاني خلف السعوديين في حجم التسوق في تركيا في الربع الأول من 2017، بنسبة 24.5%، وبلغ حجم تسوق الأجانب 400 مليون ليرة تركية، (نحو 113 مليون دولار أمريكي).