القوات المسلحة تنجح في صد هجوم حوثي على ظهران الجنوب - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

صدت القوات المسلحة، اليوم الأحد وأمس السبت، بإسناد من طائرات التحالف العربي، هجوم للمليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح على مراكز رقابة متقدمة بظهران الجنوب، ومنع تسلل عدد من العناصر قبالة الحدود بنجران، وقتلت العشرات منهم وأصابت آخرين.

وكشفت مصادر أن القوات المسلحة صدَّت اليوم الأحد هجوماً لعناصر حوثية خلال مواجهات مباشرة بالأسلحة، وحالت دون تقدمها نحو مواقع عسكرية بمركز حصن الحماد بظهران الجنوب، وأسقطت العشرات منهم بين قتيل وجريح.

وفي نجران؛ دمرت طائرات التحالف أمس السبت عدداً من الأهداف الثابتة قبالة الحدود، كما دمرت مركبة محملة بالأسلحة كانت مخبأة بالقرب من أحد الكهوف.

وأبانت المصادر أن القوات السعودية وقوات حرس الحدود مسنودة بالمدفعية، تمكنت من إحباط محاولة تسلل عدد من العناصر قبالة الحدود بنجران، وقتلت أكثر من عشرة عناصر من بينهم أربعة من القيادات الميدانية.