ميزة بأحدث هواتف جالاكسي تسهل استخدام " واتساب " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قدمت شركة سامسونج إصدار عام 2017 من هاتفها الذكي “ جالاكسي جي7 ” Galaxy J7 مع ميزة مهمة يرغب فيها كثير من المستخدمين، وهي إمكانية الوصول إلى حسابين مختلفين عبر تطبيقات التراسل ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويلجأ المستخدمون، الذين يملكون أكثر من حساب عبر واتس اب وفيس بوك وغيرهما، إلى حيل متعددة، بما في ذلك استخدام تطبيقات خارجية، فضلًا عن التلاعب بأنظمة التشغيل، الأمر الذي يتطلب أحيانًا إجراء عملية “روت” Root لنظام أندرويد.

أما بالنسبة لسامسونج، فقد كانت توفر طريقة لتحقيق ذلك من خلال ميزة “المجلد الآمن” Secure Folder التي تتوفر على معظم هواتفها الذكية العاملة بالإصدار 7.0 “نوجا” من نظام التشغيل أندرويد.

وتقوم ميزة “المجلد الآمن” بإنشاء بيئة خاصة محمية ومنفصلة عن البيانات النظامية التي توجد على الهاتف، ما يعني أن المستخدم قادر على تثبيت تطبيق واتس اب وفيس بوك داخل المجلد الآمن والدخول إلى حسابات مختلفة عن تلك الموجودة على النسخ الرئيسية من التطبيقات على الهاتف.

ولكن مع هاتف “جالاكسي جي7” بإصداره الجديد، وفرت سامسونج طريقة مباشرة لاستخدام حسابات منفصلة، إذ يأتي هذا الهاتف مع ميزة باسم “المسنجر المزدوج” Dual Messenger، التي تقوم على تثبيت نسخ مختلفة من التطبيقات على الجهاز، ليظهر للمستخدم اختصاران لكل تطبيق على الشاشة الرئيسية.

وتدعم ميزة “المسنجر المزدوج” تطبيقات مثل واتس اب، وفيس بوك، وفيس بوك مسنجر، وسكايب، وسناب شات، وغيرها من التطبيقات التي لا تدعم استخدام أكثر من حساب على جهاز واحد.

ولمستخدمي هاتف “جالاكسي جي7” – إصدار 2017، يمكن الوصول إلى ميزة “المسنجر المزدوج” من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم قائمة المزايا المتقدمة، حيث يمكن تفعيل الميزة لكل تطبيق.