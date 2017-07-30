شرط الحصول على أحدث هواتف سامسونج بنصف الثمن - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

طرحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عرضا ترويجيا على أحدث هواتفها الذكية ” جالاكسي إس 8 ” و ” جالاكسي إس 8 بلص ” ، بحيث يمكن الحصول عليها بنصف السعر شرط أن يسلم المشتري هاتفه القديم للشركة.

وينطبق عرض المبادلة الترويجي، حسب موقع سامسونج على الإنترنت في الشرق الأوسط، على أنواع محددة من هواتف سامسونغ القديمة تشمل Note 5 وS6 وS6 Edge+ وS7 Edge وS7.ولا يتوقف الأمر عن هواتف سامسونج، إذ يمكن لمستخدمي آيفون التخلي عن أجهزتهم القديمة للحصول على ” جالاكسي إس 8 ” بنصف السعر ويشمل ذلك آيفون 7 وآيفون 7 بلص وآيفون 6 إس وآيفون 6 إس.

وحسب شركة سامسونج، يمكن لأي مستخدم الاستفادة من العرض الجديد بالتوجه إلى أحد متاجرها بهاتفه القديم، ثم تقييم الجهاز، وعلى أساس ذلك تحدد الشركة إن كان مخولا للحصول على “ جالاكسي إس 8 ” أو “ جالاكسي إس 8 بلص ” وكم المبلغ الذي سيدفعه.وتقبل الشركة الهواتف القديمة التي تحتوي على بعض الخدوش البسيطة، وتنخفض قيمة المبلغ الذي يترتب على المستخدم دفعه للحصول على “ جالاكسي إس 8 ” الجديد كلما ارتفعت جودة هاتفه القديم.

وينتهي العرض الترويجي في 28 يوليو الحالي، ومن خلاله يمكن لأي مستخدم لإحدى تلك الهواتف الذكية القديمة التي ذكرناها سابقا الحصول على “ جالاكسي إس 8 ” بسعر 1424 درهما إماراتيا (400 دولار).