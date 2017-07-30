إحباط تهريب 10 آلاف حبة كبتاجون في مطار الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض تهريب كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغت (10.832)، حبة وذلك في عمليتين منفصلتين.

وحول تفصيل ذلك قال محمد العقيل مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي: في العملية الأولى عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة لإرسالية وردت عبر إحدى شركات النقل السريع تحتوي على لوحات تحمل آيات قرآنية وبفحصها تبين وجود طبقة سرية بداخل الحامل الخشبي وبداخله كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (2832) حبة, وفي العملية الثانية وصلت إرسالية أخرى عبر إحدى شركات النقل السريع تحتوي على ” طاولات خشبية ” عثر بداخلها على طبقة سرية تحتوي على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (8,009) حبة , مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.