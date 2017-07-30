بالفيديو.. مجنونة نوال الزغبي تثير الذعر في مهرجان جرش - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

صعدت إحدى معجبات الفنانة نوال الزغبي على المسرح خلال حفل النجمة الذهبية، ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون فى دورته الـ32 بسلوك هيستيري.

وحاولت معجبة صعود المسرح لمقابلة محبوبتها اللبنانية، فمنعها الحراس بشيء من العنف، ما دفع نوال الى ايقاف الغناء والصراخ عليهم من اجل معاملتها بلين والسماح لها بالمجيء اليها.

وركضت المعجبة الى نوال محتضنة اياها بشكل عاطفي، قبل ان تبدأ بمحاولة اخذ الميكروفون من يد الأخيرة بعنف غير طبيعي.

وقدمت نوال مجموعة كبيرة من أغانيها ومنها: ” ياجدع ” ، ” معرفش لية ” ، ” عم بحكي مع حالي ” ، ” تولع ” ، ” ولابحبك ” ، ” غريبة هالدني ” ، و ” بحبو كتير ” التي اطلقت كليبها أخيراً.