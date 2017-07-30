مقاتلات التحالف تدمر أوكار الانقلابيين في 3 مناطق - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات على أوكار الانقلابيين أمس في صعدة وعمران ونهم، دمرت خلالها مخازن أسلحتهم ومعسكراتهم.

وتواصل الإدانات بشأن محاولة الحوثيين استهداف قبلة المسلمين، إذ اعتبر نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، هذه الخطوة بالعمل الإرهابي المدعوم من إيران، كما أدانها كل من الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان، وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر وماليزيا.

واستهدفت مقاتلات التحالف، بغارات عدة على معسكر كهلان في صعدة، مخازن في المعسكر، كما استهدفت أوكار الانقلابيين في مديريات شدا والظاهر ورازح، الحدودية.

ووفقاً للمصادر، فإن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات للانقلابيين في مديرية رازح، كما قصفت بالمدفعية، عدداً من مناطق الشريط الحدودي، والتي يستخدمها الانقلابيون لمهاجمة الأراضي السعودية. وفي عمران، قصفت مقاتلات التحالف، بأربع غارات، معسكر اللواء التاسع في جنوبي عاصمة المحافظة ومخازن الأسلحة.

أما في نهم شرقي صنعاء، أفادت مصادر يمنية بسقوط قتلى من المليشيات الانقلابية بغارات لمقاتلات التحالف العربي. اشتباكات دامية وفي شبوة، قتل 6 حوثيين بغارة جوية شنها طيران التحالف، كما قتل 3 آخرون في اشتباكات مع الجيش اليمني.