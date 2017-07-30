بالصور.. انطلاق سيارة فولكس فاجن جولف GTI 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قدمت فولكس فاجن جولف GTI مفهوم الهاتشباك الساخن لعالم السيارات للمرة الأولى، حيث أطلقت فولكس فاجن جولف GTI الجديدة بتصميم أكثر هجومية ورياضية من أي وقت سبق، وبخاصة في المقدمة.

وتعتمد السيارة في الأمام على مصابيح ذات حجم أكبر من السابق ومقسمة في الداخل لقسمين كل منهم يبدو كعين منفصلة تتابع المنافسين وتنوي الانقضاض عليهم، وبخاصة مع الخطوط الممتدة من شبكة التهوية الرياضية التي تحمل شعار فولكس فاجن وعلامة GTI في الجانب، إلى داخل المصابيح، والخط الأحمر الواضح، وإضاءة الـ LED النهارية.

كذلك يأتي المصد الأمامي بالكثير من الخطوط الرياضية الحادة، وبخاصة في الجانب حيث الأجنحة التي تعزز من انسيابية السيارة، وتوحي بسرعتها الكبيرة، ومشتت الهواء السفلي الذي يعزز من الارتكازية عند الانطلاق على سرعة كبيرة.

على الجانبين تأتي العجلات المعدنية الجديدة التي تميز GTI عن بقية النسخ، والمرايا انسيابية التصميم التي تحمل إشارات انعطاف تعمل بالـ LED، والأبواب التي تبقى على شخصية الهاتشباك في دماء جولف GTI، وتضعها على قمة فئة الهاتشباك الساخن.

أما في الخلف ترتقي الرياضية إلى مستوى واضح، حيث المصابيح ذات التصميم المستقبلي بإضاءة الـ LED والتي تؤكد على سرعة السيارة وصفاتها القوية، إضافة إلى شعار GTI، وفتحات طرد العادم الكبيرة على الجانبين، وكذلك مشتت الهواء الواضح في المنتصف.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة لازالت جولف GTI محتفظة بكسوة المقاعد الأنيقة ذات الطابع الشبابي وتصميمها المميز.

عجلة القيادة لازالت محتفظة بالتصميم ثلاثي الأذرع إلا أنه أصبح أكثر رياضية وبتصميم مطور، وبخاصة مع التطعيمات الفضية حول المنطقة الوسطية، والحياكة حمراء اللون البارزة، ومن خلفة لوحة العدادات الرقمية ذات التصميم الرياضي والمزيج بين اللونين الأحمر والأزرق.

الكونسول الوسطي كذلك يقدم نظام معلوماتي متطور، وأدوات بسيطة للتحكم في وظائف المقصورة، إضافة إلى التفاف الكونسول نحو السائق ليحسن من تجربة القيادة ويجعلها أكثر رياضية، إضافة إلى البدالات الرياضية المعدنية، والمقاعد الرياضية التي تدعم السائق خلال القيادة السريعة.

المحرك والأداء

كونها سيارة رياضية في المقام الأول، فجولف GTI تعمل بمحرك يستهدف الأداء قبل أي شيء.

فالمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر ذو شحن توربيني من عائلة TSI، وهو محرك بقوة 230 حصان وعزم 350 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات ثنائي القابض، يدفع بالعجلات الأمامية من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 6.5 ثانية، ولسرعة قصوى محددة الكترونيا عند 250 كم/س.