إصابة تامر حسني تجبره على إلغاء أعماله الفنية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أعتذر النجم المصري تامر حسني عن عدم التزامه بأي أرتباطات فنية خلال هذه الفترة ، عقب أصابته بشرخ في الظهر جراء تدافع الجمهور عليه ، بعد انتهاء حفلة الاخير في الساحل الشمالي بمصر .

وطالب حسني من مدير أعماله الاعتذار عن جميع الأرتباطات الفنية سواء أفراح أو حفلات غنائية تعاقد علي إحيائهم خلال الأيام المقبلة .

وكان النجم المصري تعرض لحادث بسيط بسبب تدافع الجمهور الشديد بعد انتهاء الحفل، ولم يتمكن تامر من إحراج أحد وبسبب هذا الزحام تلقى ضربة بظهره جعلته يشعر بألم شديد دفعه للاعتذار من جمهوره ومغادرة المكان لينقل إلى المستشفى ويجري عدة فحوصات.

وأكد الأطباء ان هناك اشتباه في إصابته بشرخ في منطقة الظهر، وطلب منه الأطباء عدم مغادرة المنزل لعدة أيام حتى يتعافى بشكل كامل.