" كفى " و " الليث " يتفقان على محاربة السموم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وقعت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالليث اتفاقية تعاون مشترك مع بلدية محافظة الليث بهدف تقديم معارض ودورات تدريبية ولقاءات تثقيفية للتوعية بأخطار السموم من التدخين والمخدرات.

ووقع الاتفاقية مدير كفى الليث وسام المهداوي ورئيس بلدية المحافظة المهندس عماد الصبحي، والذي بدوره شكر جمعية كفى على جهودها في مجابهة مروجي الآفات وتحصين الابناء واقامة البرامج المتنوعة لشغل اوقات الشباب بما ينفعهم وتجنيبهم الادمان.

وأشار المهداوي الى ان كفى تسعى بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة الى التضييق على مروجي المخدرات والتبغ شاكرا كل الجهات المتعاونة مع الجمعية فيما يحمي الابناء ويحصن المجتمع.