صورة تخيلية لسيارة وبوجاتي شيرون تُظهرها خارقة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قدمت CGI صورة تخيلية من تصميم خافيير اوكينودو ، لسيارة بوجاتي شيرون، تظهرها كما لو كانت جزء من سيارات فيلم Mad Max أكثر من كونها سيارة خارقة في الواقع ، حيث قام المصمم بنحت جسم السيارة بالكامل واضافة تغييرات عديدة تجعلها تبدو كسيارات سباقات باجا.

ومن أهم ما نلاحظه أقواس عجلات مثل سيارات الباجا كبيرة بما فيه الكفاية لتكفي للاطارات الخاصة بالطرق الوعرة مع اطار احتياطي واضواء اضافية وتغييرات أخرى عديدة تجعل السيارة بارعة ومثالية للعمل فوق الكثبان الرملية. وبالعود لشيرون الحقيقية فهي تستمر في ابهار الناس والمحترفين خاصة فريق العمل في توب جير مثل كريس هاريس الذي وجدها سيارة متوحشة وسريعة وواحدة من أفضل السيارات في العالم ويبلغ سعر هذه السيارة 2.6 مليون دولار.