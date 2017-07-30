بالفيديو.. ماكلارين 570S سبايدر تٌنافس فيراري 488 - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر ماكلارين 570S سبايدر ، التي أٌطلقت الشهر الماضي منافس رئيسي لموديلات فيراري 488 سبايدر ولامبورجيني هوراكان سبايدر وتستخدم هيكل من ألياف لكربون ولم تفقد أي من صلابة السيارة الكوبيه.

وتأتي سيارة ماكلارين المكشوفة بجميع ديناميكات القيادة في نسختها الكوبيه ولكن مع تصميم أكثر جاذبية وعدم تواجد سقف السيارة لم يؤثر علي محركها سعة 3.8 لتر V8 بشاحنين توربينيين بل وفر الفرصة لسماع ضجيج المحرك ومجده للسائق والركاب بحرية أكبر.

وربما العيب الوحيد في السيارة المكشوفة في بريطانيا هو أنها تكلف 26.070 دولار أكثر من النسخة الكوبيه وهو رقم ليس كبير بالنسبة لملاك هذه النوعية من السيارات.