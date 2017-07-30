سميرة سعيد تتهم أنغام بالاستيلاء على أغنيتها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أتهمت المطربة سميرة سعيد ، المطربة المصرية أنغام ، بسرقة أغنية ” أكتبلك تعهد ” مٌشيره إلى أن الاغنية كانت لها قبل أنغام ، جاء ذلك خلال استضافتها ببرنامج ” كٌل يوم ” مع الإعلامي عمرو أديب .

من جانبه علق مؤلف الأغنية بهاء الدين محمد، على اتهام سميرة سعيد ، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك قائلًا: ” طالما عمرو أديب بيعيد حلقة سميرة سعيد وكلامها عن أغنية أكتبلك تعهد إنها كانت أغنيتها وماخدتهاش!! ولأن عمرو كان لازم يرجعلي علشان أرد على محاولة استهتارها مضطر أوضح إن بالفعل كان عاجبها مذهب الأغنية واديتها لملحن تحت إشرافها وبعتتلي اللحن وسمعته ورفضته لأنه كان مش لايق على الكلام خالص وعلشان ماتزعلش قولتلها إنسى الأغنية دي لأنها حتنجح وكل الموضوع ماخدش كام يوم فقط مش سنين ” .

وأضاف: ” سمعت أنغام كلمات الأغنية وعجبها وكان رد فعلها كله وعي وفهم.. ووظفتها صح واتفقنا يلحنها الفنان إيهاب عبد الواحد ونجحت وأصبحت أغنية للتاريخ فماكنش فيه داعي أن سميرة تطلع نفسها بالصورة دي ولكن غلطة ربما تكون غير محسوبة ولا مقصودة لأنها مش في صالحها!! لكن.. ردي عليها (الأغنية نجحت يا سميرة ورغم اللي قولتيه لكي كل الاحترام والتقدير) ” .