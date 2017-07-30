مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7115.84 نقطة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 59.33 نقطة ليقفل عند مستوى 7115.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 102 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 74 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 115 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية, والأبحاث والتسويق, والأسماك, والخليج للتدريب, وسلامة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات زين السعودية, ولازوردي, والأول, والفخارية, ومعدنية, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 3.65% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان, وسابك, والطباعة والتغليف هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء، والراجحي، والأبحاث والتسويق، والشرقية للتنمية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 25.21 نقطة ليقفل عند مستوى 3778.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 84 ألف سهم تقاسمتها 199 صفقة.