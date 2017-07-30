بالصور.. " تعليم الرياض " : 24 مدسة تطبق الفصل الصيفي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

قال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع، إن مدارس المنطقة التي تطبق الفصل الصيفي بالرياض 24 مدرسة منها 14 مدرسة ثانوية بنين و10 مدارس ثانويات بنات .

وأضاف المانع: طيلة السنوات الماضية كانت المدارس تفتح أبوابها أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالفصل الدراسي الصيفي لإنجاح تعليمهم وتحقيق الأهداف المرسومة التي طرحتها الوزارة .

جاء ذلك خلال تفقده صباح ثانوية ابن باز المطبقة للفصل الصيفي بحضور المساعد للشؤون التعليمية محمود القويحص وعددًا من القياديين التربويين.

وبين المانع أن عدد الطلاب الملتحقين بالدراسة في النظام الفصلي بلغوا 5013 طالباً منهم 4201 طالباً يدرسون في نظام المقررات و813 طالباً يدرسون في النظام الفصلي.

وتابع أن عدد الطالبات الملتحقات بالنظام الفصلي للعام الحالي بلغن 3288 طالبة منهن 3180 طالبة يدرسن في نظام المقررات و107 طالبة يدرسن في النظام الفصلي ، مشيرًا أنه تم استيعاب الطلاب والطالبات المتقدمين حيث أن الأولوية للخريجين ثم المتعثرين ثم بقية الطلاب والطالبات من المسرعين المقصود بالمسرعين ( الذين يرغبون التخرج في سنتين ونصف في نظام المقررات ) .

وأردف المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أنه تم تكليف مشرفين تربويين ومشرفات في مختلف التخصصات خلال الفصل الصيفي لمتابعة معلمي ومعلمات التخصص وتقديم الخبرات اللازمة والتغذية الراجحة والإشراف على نجاح تدريس المواد الدراسية ، وذكر المانع أنه تم تسليم الطلاب والطالبات كتب نظامي المقررات والفصلي وتم تخصيص سلفة مالية مقطوعة لكل مدرسه من مدارس الفصل الصيفي ” بنين وبنات” لغرض النفقات والتجهيزات، بحيث تبدأ الدراسة الصباحية من الساعة السابعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً في المدارس المطبقة للفصل الصيفي ، حيث تقسم الحصص على شكل شعب دراسية بما في ذلك ملاحقها العلمية من مختبرات للأحياء والكيمياء والفيزياء ومعامل اللغة الإنجليزية التي زودت بكامل التجهيزات الكاملة .

وطالب المانع قادة المدارس بتسهيل الصعوبات والعوائق التي تواجه طلاب المقررات والفصلي وتسخير كافة الامكانات لهم .