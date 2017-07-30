 البورصة المصرية تعلن موعد تداول السندات بسوق المال - صحيفة صدى الالكترونية

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البورصة المصرية تعلن موعد تداول السندات بسوق المال

البورصة المصرية تعلن موعد تداول السندات بسوق المال
القاهرة(صدى):

قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية اليوم الأحد، إنه من المتوقع بدء تداول السندات بسوق المال في الربع الأول من 2018.
وأوضح عمران على هامش مؤتمر صحفي بالقاهرة عندما سئل إن كان يتوقع بدء تفعيل سوق السندات في الربع الأول من 2018 “ نعم، وصلنا لمراحل متقدمة مع البنك المركزي وهناك توجه أن يشهد الربع الأول من 2018 تحركا، وفق ” رويترز “.
وتسعى مصر منذ أعوام لتفعيل تداول السندات بالبورصة في إطار جهود تطوير سوق أدوات الدخل الثابت التي يمكن أن تسهم بدرجة أكبر كأحد مصادر التمويل.


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