قطر تحتجز 14 قاربا بحرينيا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قال عدد من الصيادين والبحارة، إن قطر تحتجز قوارب الصيد الخاصة بهم، والتي تمثل مصدر رزقهم الوحيد منذ عدة أشهر، وذلك في واحدة من الإجراءات العدائية التي تقوم بها الدوحة ضد مملكة البحرين باستمرار.

ونقلت صحيفة الأيام البحرينية، اليوم الأحد، عن الصيادين، أن الحكم الإداري بحق الطراريد بالحجز قد انتهى، إلا أن السلطات القطرية ترفض الإفراج عن مراكب الصيد.

وقال البحارة: “قمنا بالتواصل مع السلطات القطرية من أجل الإفراج عن الطراريد، إلا أن طلباتنا قوبلت بالتسويف والممطالة وعدم الرد، وكان هذا التواصل قبل قطع العلاقات مع قطر.

يذكر أن قطر دأبت على اتخاذ إجراءات استفزازية وعدائية ضد البحرين، وغالباً ما تقوم باحتجاز سفن الصيد البحرينية والبحارة البحرينيين وتحاربهم في مصدر رزقهم.

وأضاف الصيادون: يبلغ عدد الطراريد التي تم احتجازها من السلطات القطرية 11 طراداً لصياد محترف و3 لصيادين هواة، وتم احتجازهم خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وعلى الرغم من مرور وانقضاء فترة الاحتجاز إلا أن مراكبنا لم تعد إلى الآن.وتابعوا قائلين: كنا في رحلة البحث عن أرزاقنا واعترضتنا السلطات البحرية القطرية وصادرت القوارب.

وطالب البحارة الجهات المعنية بالتحرك السريع لإيجاد حل، كما طالبوا بإصدار رخص لقوارب أخرى يملكونها، وتحويل رخص القوارب المحجوزة في قطر إلى قوارب أخرى إلى حين الإفراج عن هذه الطراريد.