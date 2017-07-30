تفاصيل بيان الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

أبدت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) اليوم الأحد، استعدادها للحوار مع قطر شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للارهاب والتطرف ووقف نشر خطاب الكراهية والتحريض والالتزام بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزراء خارجية مصر سامح شكري ، السعودية عادل الجبير ، الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ، والبحرين الشيخ خالد آل خليفة اليوم في المنامة.

وأكد وزراء خارجية الدول الأربع ، في البيان المشترك الذي تلاه وزير خارجية البحرين ، على أهمية استجابة قطر للمبادىء الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة الأخير والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله ورفض التدخلات في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

وأكدت الدول الأربع على أهمية استجابة قطر للمطالب ال13 التي تقدمت بها الدول ذاتها والتي من شأنها تعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف بما يحقق أمن المنطقة والعالم.

وقال وزير الخارجية البحريني إن هذا الاجتماع يأتي استمرارا للموقف الموحد والثابت تجاه الشعوب العربية ومحطيها الإقليمي وحرصها الشديد على الأمن القومي العربي.

وقال الشيخ خالد : إن اجتماع اليوم مع الأشقاء وزراء خارجية مصر والسعودية والامارات يأتي باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار لكافة الدول والشعوب العربية على حد سواء واستكمالا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع القاهرة وضمن التنسيق المتواصل والتشاور القائم بين دولنا لبحث الجهود الهادفة لوقف دعم دولة قطر للتطرف والارهاب ومدى جدية تعاطيها مع المطالب الرامية لانفاذ الاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية.