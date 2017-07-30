الخدمة المدنية تبدأ في استقبال طلبات الرجال على الوظائف الصحية اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

بدأت اليوم وزارة الخدمة المدنية في استقبال طلبات الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، وذلك عبر نظام جدارة على موقع الوزارة الإلكتروني، الذي يستمر التقديم عليها حتى منتصف ليل غدٍ، فيما سيكون التقديم للوظائف الصحية بالنسبة “للنساء” بداية صباح الثلاثاء القادم، على أن يكون نهاية التقديم في منتصف ليل الأربعاء القادم.

وكانت الوزارة قد دعت لتلك الوظائف الخميس الماضي، الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، والتقديم عليها عبر نظام جدارة ، وذلك بعد أن تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية الى تاريخ 3 – 11 – 1438هـ ، وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف التي يشملها الإعلان 1079 وظيفة صحية، ولمزيدا من التفاصيل يمكن الاطلاع على الرابط التالي : https://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Pages/news14381104_2.aspx.