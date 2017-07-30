حديث المرأة مع نفسها يقلل الشعور بالحزن - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثبت باحثون بريطانيون ـ أن حديث المرأة مع نفسها من وقت لآخر يقلل من درجة شعورها بالحزن ويتيح لها السيطرة بشكل أكبر على عواطفها.

وتبين أن الأشخاص يستجيبون بشكل أفضل للصور السلبية والذكريات المزعجة الخاصة بماضيهم حين يتحدثون بصيغة الغائب.

ونقلت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن الباحث الرئيسي بالدراسة، دكتور جاسون موسر، من جامعة ولاية ميتشيغن، قوله: ” نتصور بشكل أساسي أن التحدث مع النفس يجعل الأشخاص يفكرون في أنفسهم بطريقة مماثلة للطريقة التي يفكرون بها بشأن الآخرين، ويمكن الاطلاع على أدلة تثبت ذلك الأمر كما يتضح من الأشعة التي تجرى على الدماغ “.

وتابع موسر حديثه: ” واتضح لنا كذلك أن التحدث مع النفس يتيح للأشخاص الابتعاد نفسياً بمقدار ضئيل عن تجاربهم، وهو ما قد يفيد في تنظيم عواطفهم “.

وقال أيضاً الباحث المشارك في الدراسة إيثان كروس ” تحظى تلك النتائج البحثية بكثير من التداعيات الهامة في ما يتعلق بفهمنا الرئيسي للطريقة التي يتم بها التحكم في النفس وكذلك الطريقة التي تتيح للأشخاص التحكم بعواطفهم في حياتهم اليومية “.