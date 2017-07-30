بالفيديو.. سلطنة عمان تتسلم الدفعة الأولى من طائرات " الهوك " - صحيفة صدى الالكترونية

مسقط(صدى):

تسلم سلاح الجوّ بسلطنة عمان، اليوم، الدفعة الأولى من طائرات ” الهوك ” التدريبية.

ووصلت الدفعة الأولى من طائرات ” هوك ” التدريبية البريطانية، أمس السبت، إلى سلطنة عمان، وأقيم احتفال بهذه المناسبة في قاعدة مصيرة الجوية.

وهذه الطائرات دفعة من مجموعة طائرات ” هوك ” التي سيتم تسلمها حسب المراحل الزمنية المخطط لها، وفقًا للعقد المبرم بين السلطنة وشركة ” BAE Systems ” البريطانية.

وقال اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني: ” تأتي هذه الدفعة الأولى من دفعات طائرات هوك التدريبية، في إطار الرعاية والاهتمام الساميين اللذين يوليهما السلطان قابوس بن سعيد، وكان ولا يزال سلاح الجو السلطاني العماني يهدف إلى اقتناء آخر ما توصلت إليها التقنية الحديثة المتقدمة من طائرات ومعدات، والتي بدورها أخذت السلاح إلى آفاق أرحب ” .