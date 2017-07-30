تفاصيل حادث استهداف ملهى ليلي في ألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

استبعدت الشرطة الألمانية الدافع الإرهابي خلف إطلاق النار، اليوم، في ملهى ليلي بمدينة كونستانس، بجنوب ألمانيا.

وذكرت الشرطة، في بيان صحفي، أن رجلًا عراقيا يبلغ من العمر 34 عامًا، فتح النار في الملهى وقتل شخصًا، وأصاب 3 آخرين بجروح بالغة.

وأصيب المشتبه به، بإصابات تهدد حياته خلال تبادل لإطلاق النار خارج الملهى مع رجال الشرطة الذين هرعوا إلى المكان بعد وقت قصير من حدوث الواقعة.

ونقل المشتبه به إلى المستشفى، الذي توفي فور وصوله إليها، بينما لم يتضح دافع إطلاق النار بعد، وقد أصيب شرطي أيضًا في تبادل إطلاق النار.

وأشار البيان إلى نشر قوات خاصة في المدينة، إذ لم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه به نفذ هجومه بشكل منفرد أم له شركاء.