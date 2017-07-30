تفاصيل جديدة في صفقة شراء أبو الجدايل حصة بـ " الإندبندنت " - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

اشترى رجل الأعمال محمد أبو الجدايل حصة كبيرة من صحيفة ” الإندبندنت ” البريطانية، والتي يملكها رجل الأعمال الروسي إفجيني ليبيديف، وذلك ضمن خطة توسعية للصحيفة تهدف لمزيد من الانتشار في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا لصحيفة ” فاينينشيال تايمز ” البريطانيةِ، فإن أبو الجدايل البالغ من العمر 42 عاماً، حصل على حصة تبلغ 30% في شركة ” ديجيتال نيوز آند ميديا ” ، وهي الشركة الأم المسيطرة على الصحيفة البريطانية بشكل رسمي.

وتشتمل الحصة، التي حصل عليها أبو الجدايل، على أسهم من مساهمين أصغر حجمًا من الشركة الأم، وذلك في إطار خطة شاملة لتوسيع نطاق انتشار الصحيفة البريطانية بمنطقة الشرق الأوسط، وإصدار نسخ باللغة العربية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين للفريق الذي يعمل مع رجل الأعمال الروسي المالك للصحيفة، إنه بينما كان ليبيديف لا يزال أكبر مساهم، غير أنه لم يعد يتمتع بالسيطرة على كامل نفوذ صحيفة الإندبندنت، وكشفوا أيضًا أن أحد الأسباب التي جعلت السيد ليبيديف قد قام بهذه الصفقة مع السيد أبو الجدايل، هو تقديم الدعم والاستثمار للدفع إلى الشرق الأوسط، لاسيما وأن الصحيفة البريطانية لديها خطط لفتح النسخة الأردية والعربية لموقعها الإلكتروني.

ولم تكشف ” إنديبندنت ” عن المبلغ الذي دفعه السيد أبو الجدايل مقابل حصوله على حصة في قطاع الإعلام في المملكة المتحدة، ولكن الموقع الإلكتروني “ ميدل ايست آي”، والذي كان أول من أورد تلك الأنباء، قال إن الصفقة تقدر الموقع بنحو 100 مليون جنيه إسترليني.