دراسة بريطانية تكشف الموعد المناسب للبوح بالحب - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أجرت دراسة بريطانية استفتاء شارك فيه حوالى 4 آلاف شاب وشابّة بريطانيين، تتراوح أعمارهم بين 18 و24، عن توقيت بوحهم لشريكهم الجديد بحقيقة مشاعرهم.

وكشفت أنّ 22 في المئة انتظروا ما بين شهرين إلى ثلاثة لمصارحة الطرف الآخر بالمشاعر.

وأقرّ 16 في المئة من الأشخاص المستطلعين، بـ ” مشاعرهم العاطفية ” في الشهر الأول من التعارف، بينما أكد 3 في المئة من الشباب أنّ المصارحة لم تنتظر أكثر من أسبوع.

كما أظهرت الدراسة أن 10 في المئة من الأشخاص الذين شملهم الاستفتاء، لم يلفظوا كلمات ” أحبك ” في العلاقة أبداً.