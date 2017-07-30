⁠⁠⁠⁠⁠وزير الخارجية المصري يكشف شرط الدول الأربعة للحوار مع قطر - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكرى، أن شرط الحوار مع قطر هو التنفيذ الكامل للمبادئ والمطالب الـ 13، مضيفًا: ليس هناك أى نوع من التفاوض على المبادئ التى أقرتها الدول الأربع.

وأضاف شكري خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش اجتماع دول المقاطعة في المنامة اليوم الأحد، من الطبيعى أن تنفيذ هذه المطالب يقتضى وضع آليات لتنفيذها، وأن تكون آليات كاملة وتشارك فى وضعها ومراقبة تنفيذها الدول الأربع وربما دول أخرى فاعلة حتى نضمن أمن هناك تنفيذ كامل وشفاف لكل ما يحقق مصالح دول المنطقة والعالم أجمع.