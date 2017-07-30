الإمارات: على القيادة القطرية اختيار النهج الذي تتجه فيه - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

قال وزير خارجية دولة الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد، إن المسؤولية الأساسية تقع على قطر، لأن بإمكانها أن تعمل في محيطها العربي بسهولة ويسر، ولكن يجب أن تختار نهجًا واضحًا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش اجتماع دول المقاطعة في المنامة اليوم الأحد، أن هناك خطوات ربما نتخذها، ومن المهم أن تكون أي خطوات تقوم بها دولنا وفق القانون الدولي، واجماع بين الدول الاربع.

وشدد على ضرورة إختيار القيادة القطرية النهج الذي تتجه فيه.