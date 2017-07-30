وزير خارجية الإمارات: دول المقاطعة تحاول ألا تضر المواطن القطري - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

قال وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، إن أي خطوات تقوم بها الدول الأربع تعكس القانون الدولي وعليها إجماع كبير.

وأشار ” بن زايد ” ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش اجتماع دول المقاطعة في المنامة اليوم الأحد، إلى أن الدول العربية الأربع تحاول أن لا يكون لقرراتها أي انعكاس سلبي على المواطن القطري قدر الإمكان، منوهًا أنه على قطر ان تختار وتحدد موقفها.