توقيف طاقم إحدى رحلات الخطوط الهندية في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوقفت الشرطة أفرادًا من طاقم إحدى الطائرات التابعة للخطوط الهندية، بعد وصولهم إلى جدة قادمين من مومباي، قبل أن تقدم على إطلاق سراحهم في وقت لاحق.

وهبط أفراد طاقم الناقل الوطني الهندي في جدة عبر إحدى الرحلات، وأثناء توجههم إلى فندق الإقامة، أوقفتهم الشرطة للتحقق من هوياتهم، قبل أن تكتشف أن تصاريح دخولهم جدة ” منتهية “.

وأضافت أنه تم إطلاق سراح أفراد الطاقم الذي يعمل على الرحلة رقم 931، وعادوا جميعًا إلى الفندق، بعدما تمكن أحدهم من التواصل مع مدير الفندق الذي ينزلون فيه، حيث أرسل الأخير اثنين من الموظفين إلى قسم الشرطة، وأوضح لرجال الأمن التفاصيل المطلوبة لتأكيد هوية أفراد الطاقم.