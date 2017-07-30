جامعة حائل تستبدل بطاقات الصراف بحسابات بنكية - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

قررت جامعة حائل، إلغاء بطاقات الصراف التي كانت تقدّمها لطلبتها لإيداع مكافآتهم عبرها واستبدلتها بالحساب الجاري البنكي لكل طالب أو طالبة.

وأهابت إدارة المكافآت بعمادة القبول والتسجيل في الجامعة بطلبتها، بضرروة فتح حسابات جارية في البنوك في موعد أقصاه 20 من ذي الحجة القادم؛ لإيداع المكافآت في حساباتهم اعتباراً من محرم 1439هـ.

وأشارت الإدارة إلى أنه سيتاح رابط إلكتروني على موقع الجامعة خلال الفترة من 20 ذي القعدة الحالي، وحتى 20 ذي الحجة القادم؛ لإدخال الطالب رقم الآيبان لحسابه آلياً، دون مراجعة الإدارة.