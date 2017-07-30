إحصائية تكشف ارتفاع نسبة " جراحات اليوم الواحد " - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت الصحة في الرياض من خلال إحصائية حديثة، إرتفاع نسبة جراحات اليوم الواحد في مستشفيات فوق 100 سرير وذلك للنصف الأول من العام الحالي 2017 مقارنة بالنصف الأول من العام 2016.

وأكدت الإحصائية أن عدد الجراحات الروتينية المعتادة في هذا العام بلغت ” 3755 ” جراحة، فيما سجلت إرتفاع عدد جراحات اليوم الواحد للعام 2017 بواقع ” 3861 ” عن العام 2016والتي كان عدد جراحات اليوم الواحد ” 3517 ” .

حيث ُيلاحظ تحسن مؤشر جراحات اليوم الواحد للنصف الاول من عام 2017 بنسبة 4،5٪‏ عن العام الماضي.