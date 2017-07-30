الجبير: نرفض ما تقوم به قطر من محاولة تسييس الحج - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

قال وزير الخارجية عادل الجبير، إن المملكة تبذل جهودا كبيرا في تسهيل وصول الحجاج والمعتمرين.

وأضاف الجبير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش اجتماع دول المقاطعة في المنامة اليوم الأحد: نرفض ما تقوم به قطر من محاولة تسييس الحج.

وتابع: المملكة ترحب بآداء القطريين للحج مثلهم مثل بقية الحجاج