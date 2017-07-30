 الجبير: نرفض ما تقوم به قطر من محاولة تسييس الحج - صحيفة صدى الالكترونية

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الجبير: نرفض ما تقوم به قطر من محاولة تسييس الحج

الجبير: نرفض ما تقوم به قطر من محاولة تسييس الحج
المنامة(صدى):

قال وزير الخارجية عادل الجبير، إن المملكة تبذل جهودا كبيرا في تسهيل وصول الحجاج والمعتمرين.
وأضاف الجبير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش اجتماع دول المقاطعة في المنامة اليوم الأحد: نرفض ما تقوم به قطر من محاولة تسييس الحج.
وتابع: المملكة ترحب بآداء القطريين للحج مثلهم مثل بقية الحجاج


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 38 دقيقة

خانت في ذروة سنام الإسلام .
هههههههههههه
تبغونها تسوس ركن من أركان الاسلام .
ليتها بحملها تقوم .
تسوس البنقال والهنود والباكستان اللي عندها وتترك المطقعة الزايدة .

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