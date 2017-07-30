الجبير: نرفض ما تقوم به قطر من محاولة تسييس الحج - صحيفة صدى الالكترونية

الجبير: نرفض ما تقوم به قطر من محاولة تسييس الحج
قال وزير الخارجية عادل الجبير، إن المملكة تبذل جهودا كبيرا في تسهيل وصول الحجاج والمعتمرين.
وأضاف الجبير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش اجتماع دول المقاطعة في المنامة اليوم الأحد: نرفض ما تقوم به قطر من محاولة تسييس الحج.
وتابع: المملكة ترحب بآداء القطريين للحج مثلهم مثل بقية الحجاج
سعيد[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 38 دقيقة
خانت في ذروة سنام الإسلام .
هههههههههههه
تبغونها تسوس ركن من أركان الاسلام .
ليتها بحملها تقوم .
تسوس البنقال والهنود والباكستان اللي عندها وتترك المطقعة الزايدة .