قطارات " سار " تحقق نجاحا كبيرا و تنقل 4 مليون طن من المعادن - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت تقارير أن قطارات الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) للمعادن، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نقل الفوسفات والبوكسايت بنسبة بلغت 27 % في النصف الأول من العام الجاري 2017م، مقارنة بكميات النقل للمدة نفسها من العام الماضي.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لـ(سار) الدكتور بشار المالك، أن قطارات المعادن نقلت ما مجموعه 23,683,134 طن، من الفوسفات والبوكسايت والكبريت المصهور وحمض الفوسفوريك التجاري خلال الفترة من مايو 2011م حتى يونيو 2017م.

وأضاف المالك أن (سار)، نجحت في رفع طاقتها التشغيلية لخط التعدين، ما مكنها من تحقيق الطاقة الإستيعابية الإضافية التي تلبي احتياج شريكها الإستراتيجي شركة (معادن)، مشيرا إلى أن قطارات (سار) للمعادن حققت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نقل الفوسفات والبوكسايت بنسبة بلغت 27 % ، في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بكميات النقل للمدة نفسها من العام الماضي 2016م.

وتابع قائلًا: إن قطارات المعادن نقلت 4,06 مليون طن في النصف الأول لعام 2017م ، مقارنةً بـ 3,21 مليون طن للمدة نفسها من عام 2016 م، منوهاً بما حققه قطاع التشغيل في الشركة من نمو كبير في كميات النقل لمعادن الفوسفات والبوكسايت خلال هذا العام، موضحا أن شركة (سار) بعد نجاحها وبوقت قياسي بربط مدينة “وعد الشمال” في شمال المملكة بشبكة الخطوط الحديدية، بدأت في مايو الماضي بنقل مادة الكبريت المصهور من (واسط) بالمنطقة الشرقية إلى مدينة وعد الشمال في شمال المملكة، والبدء كذلك بنقل حمض الفوسفوريك التجاري من مدينة وعد الشمال إلى معامل التكرير في رأس الخير على الخليج العربي في يونيو الماضي.

وتستهدف ” سار ” رفع معدلات النقل من والى مدينة ” وعد الشمال ” بما يلبي ويتماشى مع متطلبات شريكها الاستراتيجي شركة ” معادن.

يشار إلى أن عربات (سار) الخاصة بنقل الكبريت المصهور، مجهزة بأحدث أنظمة السلامة والتي تشمل أنظمة العزل الحراري وصمامات أمان مانعة للاحتراق أثناء عملية النقل، بالإضافة إلى أنظمة تسخين في كل عربة.