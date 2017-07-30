فتح باب القبول بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي - صحيفة صدى الالكترونية

عبد الله الدوسري(صدى):

فتحت مديرية الأمن العام، القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، إدارة القبول والتسجيل باب القبول والتسجيل بالأمن العام برتبة (جندي) للدورة التأهيلية الخاصة رقم (20) بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، وذلك لخريجي الثانوية العامة تخصص (علمي – شرعي – إداري).

وناشدت مديرية الأمن العام بالمتقدمين ضرورة التقيد بالشروط والمستندات المطلوبة في الموقع الإلكتروني، وسيكون العمل بعد التخرج داخل المملكة في منطقة (الرياض – مكة المكرمة – المدينة المنورة – المنطقة الشرقية)، أو خارج المملكة بإحدى سفارات خادم الحرمين الشريفين.

شروط الالتحاق:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة.

2. أن لا يقل عمره عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً.

3. أن لا يقل طول المتقدم عن (175) سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

4. أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بنسبة لا تقل عن ( 75%) ويتخصص (علمي – شرعي – إداري).

5. أن لا تقل نتيجة اختبار القدرات عن (55%).

6. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم علية بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

7. اجتياز الكشف الطبي.

8. اجتياز اختبار المقابلة الشخصية التي يحددها الأمن العام لذلك.

9. اختبار القبول التي يحددها الأمن العام لذلك.

مع ملاحظة أنه لن يتم النظر في طلب أي متقدم مخالف للشروط الموضحة بعالية.

ودعت المديرية الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية التسجيل عن طريق بوابة التوظيف الإلكتروني بوزارة الداخلية: من هنــــــــــــــــــــــا

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وأوضحت أن التقديم اعتبار من يوم الأربعاء الموافق (10/11/1438هـ) حتى الساعة 10:00 صباح يوم الخميس الموافق (18/11/1438هـ).