بالفيديو.. جراج سيارات غير عادي يتحدى الزمن - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

يهتم الكثير من جامعي السيارات الثمينة بالاحتفاظ بعدد منها في حالة جديدة انتظارا لعرضها للبيع بسعر أعلى، ولكن هناك من يقومون بنفس هذا الأمر ولكنهم يخزنون سياراتهم بصورة رائعة في جراجات غير عادية.

ويبدو الجراج كما يظهر في مقطع فيديو متداول، مكان لعدد من أروع السيارات التي تشمل فيراري F12tdf وبورشه 911R وفيراري 599 GTO وفيراري انزو وفيراري F40 وفيراري 288 GTO وأخيراً فيراري لافيراري Aperta.

ويظهر الفيديو الاهتمام الكبير بالسيارة وما دفع من أجل توفير مكان تخزين لها بصورة صحيحة يحتفظ بقيمتها ويجعلها تبدو رائعة ولامعة. والسيارات مثل هذه النوعية التي تحدثنا عنها تحتاج لمعاملة خاصة مثل التعامل مع اللوحات الفنية وهذه السيارة الفيراري هنا حصلت بالتأكيد علي معاملة ملكية.